Baciami Festival: The Andrè e Lorenzo Kruger in concerto sabato 30 giugno

Baciami Festival di Calafuria a Livorno prosegue sabato 30 giugno conThe Andrè e Lorenzo Kruger, dalle ore 22.30

Progetto nato quasi per gioco per amore di Fabrizio De André e il suo repertorio, in poco tempo il percorso artistico di The André raggiunge gli onori delle cronache per le rivisitazioni di celebri brani trap e poi indie del panorama italiano. The André è l’azzardo poliedrico di un giovane ragazzo chestudia Letteratura in università a Milano. Con quasi tre milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The André diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap. Il tour estivo di The André, nonostante la sua nota diffidenza alla dimensione live, toccherà i festival estivi più importanti della Penisola, riproponendo sul palco in rigorosa versione acustica le sue hit più famose e, forse, anche qualche richiesta del pubblico.

Insieme a The Andrè sul palco del Baciami sarà la volta di Lorenzo Kruger che interpreterà in versione minimale (voce e piano acustico) il meglio del repertorio dei suoi Nobraino. A seguire dancehall fino alle 4 00 del mattino con i meglio della musica indie.

L’edizione 2018 del Baciami è dedicata ai mostri sacri della Canzone italiana, in un momento storico come questo, in cui mai come prima, questa tradizione è divenuta importante per gli ascolti dei nuovi cantautori e più in generale delle nuove generazioni, che guardano alle grandi produzioni RCA e Ricordi di un tempo, trovandovi oggi spunti melodici e scelte di suono. Un’inclinazione culturale che ha incuriosito gli organizzatori, che vogliono in questo modo restituire la musica dei maestri della canzone nella meravigliosa terrazza d’estate della “città etrusca” di Calafuria.

INFO/PROGRAMMA