Azimut Benetti, “fermare i trasferimenti o sarà mobilitazione”

“La scelta dell’azienda di rimettere in discussione l’intesa del dicembre scorso che prevedeva il solo trasferimento di 5 impiegate dell’ufficio marketing, è valutata come una sfida all’intelligenza delle persone. Benetti Futuro, il progetto di riorganizzazione che guardava a un modello industriale moderno, si sta rivelando una sorta di Benetti Medioevo dove le gerarchie interne pretendono accentramenti assurdi e decidono a tutela e salvaguardia di se stesse contro i lavoratori e contro il buon funzionamento fin qui dimostrato degli uffici che oggi si vuole trasferire” diconoRSU Azimut Benetti, Fiom Cgil e Uilm Uil Lucca. Che concludono “come sindacato, abbiamo preso contatto sia con l’amministrazione comunale che con la presidenza della Regione Toscana, affinché aziende che beneficiano del supporto e del sostegno pubblico, come quella in questione, siano richiamate alla loro responsabilità sociale che passa anche dal rispetto delle persone e nel caso specifico di donne e mamme che vivono situazioni di disagio inaccettabili”.