Autovelox fotografa 6500 automobilisti in Toscana in una sola notte

Sono 6.578 gli automobilisti immortalati la notte scorsa dagli autovelox e dai telelaser della polstrada sulle strade della Toscana. Per la maggior parte, che viaggiava a una velocità sicuramente superiore a quella consentita, scatterà la multa e la decurtazione dei punti

patente. Al vaglio, spiega la stradale, la posizione di altri automobilisti, che stavano guidando al limite della velocità consentita.

I controlli sono stati effettuati nell’ambito dell’operazione Safe driving for good transport, disposta a livello nazionale per prevenire le condotte di guida pericolose. Nel mirino degli

agenti sono finiti in particolare i conducenti dei tir e dei bus. Sono stati monitorati i flussi in ingresso alla barriere autostradali di Scandicci, Pisa Nord, Valdichiana e gli snodi

principali lungo l’Aurelia, con l’impiego di 25 pattuglie della polstrada e di auto civetta. Complessivamente sono stati controllati 268 veicoli e 301 persone, tra cui 72 tir. Per 12

persone, risultate positive all’etilometro, è scattato il ritiro della patente. 80 le infrazioni al codice della strada contestate sul posto, per un totale di 200 punti patente defalcati. Un camionista fermato a Scandicci (Firenze) non aveva attivato la scatole nera del tir, in modo da poter guidare senza sosta e arrivare prima a destinazione. A Pisa Nord sono stati

scoperti altri due conducenti di mezzi pesanti che avevano manomesso la scatola nera.