AuroradiSera torna a Scandicci dal 25 gennaio

Dal 25 gennaio al 5 aprile 2018, alle 21.15, torna la rassegna teatrale AuroradiSera, quest’anno con 5 spettacoli di grandi artisti del panorama italiano presso il Teatro Aurora di Scandicci.

La rassegna ideata e organizzata dal Comune di Scandicci e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Teatro Aurora, presenta un programma ricco di novità: dal numero di spettacoli, cinque appuntamenti (uno in più dello scorso anno), agli interpreti, artisti e intellettuali al servizio dello spettacolo e della cultura. Il 25 gennaio primo appuntamento con Federico Rampini in Trump Blues, il 15 febbraio Marco Berry con Mindshock, il 27 febbraio Alessandro Bergonzoni con Sìì!!, il 14 marzo Marina Massironi e Alessandra Faiella con Rosalyn, il 5 aprile Paolo Hendel con Fuga da via Pigafetta; l’inizio spettacoli è alle 21,15.

L’apertura giovedì 25 gennaio è affidata al giornalista e saggista Federico Rampini che in “Trump Blues” racconta le gesta del presidente americano, con un viaggio nei nuovi populismi. Giovedì 15 febbraio Marco Berry – illusionista, escapologo, conduttore televisivo (ed ex Iena) – con “Mindshock”, conduce il pubblico attraverso una serie di esperimenti alla scoperta dei meccanismi della psiche. Alessandro Bergonzoni ritorna a Scandicci martedì 27 febbraio con “Sìì!!” il nuovo spettacolo tutto da scoprire. “Rosalyn”, in scena mercoledì 14 marzo con Marina Massironi e Alessandra Faiella, è una commedia noir e uno spaccato della società americana contemporanea. La chiusura di stagione, giovedì 5 aprile, è nelle mani di Paolo Hendelprotagonista di “Fuga da via Pigafetta”: con la sua straniante comicità l’attore fiorentino coniuga l’ironia feroce sul degrado del presente con i toni appassionati di una commedia di sentimenti.