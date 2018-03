Ataf linea 17, le precisazioni di Giorgetti

Firenze, alle polemiche suscitate dai sindacati alla notizia che la linea 17 dell’Ataf non passerà più da piazza Stazione, risponde Stefano Giorgetti, assessore a: Lavori pubblici e grandi opere, viabilità e manutenzione, trasporto pubblico locale.

“l’utenza si scaglierà sui conducenti, chiedendo spiegazioni e spesso ciò accade in modo poco civile – lamentavano i rappresentanti della Rsu dell’Ataf – Non è accettabile scaricare tutto il compito di informazione sui conducenti di linea, in particolar modo quando ogni buon senso indicherebbe di fare queste modifiche con la necessaria cautela”.

La replica di Giorgetti: “La modifica del percorso della linea 17 in zona stazione è stata più volte discussa nel coordinamento dei lavori della tramvia in cui sono presenti anche rappresentanti dei sindacati. Non solo quindi è nota da tempo ma avrà anche dei vantaggi in termini di regolarità del servizio della linea visto che i bus eviteranno il nodo di via Jacopo da Diacceto. E il passaggio da piazza Indipendenza renderà possibile l’interscambio con altre linee dirette alla stazione. L’azienda ha comunicato di aver effettuato la consueta comunicazione nei confronti dei clienti con i cartelli alle fermate della linea, le locandine, gli avvisi sul sito internet e sui social aziendali oltre che sulle fermate elettroniche”.

Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, il cambiamento del percorso della linea 17 è legata all’ultimazione dei lavori della tramvia e anticipa la riorganizzazione della viabilità della zona come prevista dal progetto definitivo: la svolta intorno al cantiere di piazza Stazione che consente ai veicoli provenienti da via Alamanni di riprendere la direttrice verso via Valfonda deve infatti essere chiusa. E anche la sistemazione definitiva della zona del capolinea della linea 2 non prevede questo tipo di manovra.

Nei giorni scorsi la ditta ha effettuato la predisposizione per lo spostamento della porta telematica nella collocazione come da progetto definitivo (in via Panzani all’altezza della farmacia). Una volta che Silfi avrà installato l’apparecchio nella nuova posizione, la ditta potrà procedere alla chiusura della svolta.

Alla luce di questo provvedimento che sarà istituito nei prossimi giorni, l’azienda Ataf ha predisposto la modifica del percorso della linea 17 in direzione Verga decidendo di far scattare la variazione il 10 marzo in corrispondenza del cambio della programmazione degli orari.