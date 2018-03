Astori: le reazioni alla notizia della morte del capitano Viola

Da Renzi a Buffon, a Borja Valero, a Infantino a Totti. la morte del capitano viola ha scioccato il mondo sportivo. Nell’articolo i commenti

Sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi.

“Sgomento e profondo dolore per la terribile notizia della scomparsa improvvisa di Davide #Astori. Tutta #Firenze si stringe intorno alla sua famiglia e alla @acffiorentina. Ciao #capitano”. Queste le parole su twitter del sindaco di Firenze Dario Nardella.

– “Oggi non esistono colori ma soltanto un profondo dolore. La Juventus esprime le proprie

condoglianze alla famiglia ed alla Fiorentina per la scomparsa di Davide Astori”. Così il club bianconero in un tweet esprime il suo cordoglio per la morte improvvisa del capitano della

Fiorentina.

“Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del capitano della Fiorentina e

giocatore della nazionale italiana, Davide Astori, scomparso improvvisamente la scorsa notte”. Così l’Uefa esprime con un messaggio su Twitter il suo cordoglio per la morte del difensore

viola.

Con sconcerto apprendo della drammatica e prematura scomparsa del nostro capitano, Davide Astori. Un lutto che investe tutto il mondo del calcio. Conoscevo Davide, persona seria, umana, legata a Firenze. Non posso che ricordarlo così e adesso, senza di lui, rimarrà un vuoto incolmabile. Mi stringo alla famiglia a cui faccio le più sincere condoglianze. Il nostro ‘capitano’ ci mancherà!”. Così Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e membro del Coni, esprime cordoglio per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori

“La scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e difensore della nazionale azzurra, è un grande dolore. Perdiamo un atleta e un uomo straordinario. Un abbraccio alla sua famiglia e alla #Fiorentina”. Lo ha scritto su twitter il ministro dello Sport

Luca Lotti.

”La morte di un giovane ci fa sempre perdere un po’ della nostra innocenza, in questo caso mi sento di aver perso qualcosa di più”. Così Cesare Prandelli ha voluto ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso questa notte. Prandelli lo aveva allenato quando era commissario tecnico della Nazionale.

”Il ricordo che ho di Davide come atleta e come uomo è privato, me lo tengo dentro il mio cuore che piange – ha proseguito Prandelli – Sono profondamente sconvolto, sento un

grande vuoto dentro. Abbraccio la famiglia nella consapevolezza che in questo momento il dolore è tale che tutto intorno a te brucia e non esistono parole di conforto”. “Scioccato, incredulo e senza parole per questa tragedia. Sono vicino alla famiglia e agli amici di

Davide Astori”. Così su Facebook l’ex capitano della Roma, ora dirigente giallorosso, Francesco Totti.

Davide Astori “era un ragazzo più unico che raro. Le persone che hanno avuto la fortuna di

conoscerlo lo sanno con certezza”. Era un giocatore che non si tirava mai indietro, che dava tutto se stesso, leale e rispettoso”. E’ il ricordo che Claudio Marchisio ha affidato a

Instagram. “Il calcio – continua il centrocampista bianconero – perde un grande giocatore, un capitano dentro e fuori il campo.

Con tutto il mio cuore, le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

“Ciao caro Asto, difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona, perché ho sempre lasciato che la bellezza e l’unicità di rapporti, di reciproca stima e affetto, non venissero strumentalizzati o gettati in pasto a chi non ha la delicatezza per rispettare

certi legami. Nel tuo caso, sento di fare un’eccezione alla mia regola, perché hai una moglie giovane e dei familiari che staranno soffrendo, ma soprattutto la tua piccola bimba, merita

di sapere che il suo papà era a tutti gli effetti una PERSONA PERBENE…..una GRANDE PERSONA PERBENE…” E’ una lettera piena di commozione il messaggio di Gigi Buffon nel ricordo di Davide Astori. “Eri l’espressione migliore di un mondo antico, superato, nel quale valori come l’altruismo, l’eleganza, l’educazione e il rispetto verso il prossimo, la facevano da padroni. Complimenti davvero, – conclude Buffon – sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi”.

“Non posso crederci. Non voglio crederci. È surreale, riposa in pace Davide”. Borja Valero, con un post su Instagram, esprime il suo dispiacere per la scomparsa di Davide Astori. Il centrocampista dell’Inter ha giocato per due stagioni con Astori alla Fiorentina, dal 2015 al 2017. Anni condivisi anche con un altro nerazzurro, Matias Vecino che ha voluto ricordare l’ex compagno con un post su Twitter: “Riposa in pace Asto! Resteranno sempre nel mio cuore i momenti vissuti assieme. Un forte abbraccio alla famiglia. Sono senza parole,

una notizia tremenda”.