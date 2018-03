Astori: familiari a Coverciano, camera ardente dalle 16.30

Il ricordo di Gennaro Gattuso: “Era già maturo a 16 anni. L’ho conosciuto quando era alle giovanili del Milan: spesso mi chiedeva il permesso di usare la palestra, poi gli ho spegato che Milanello era casa sua”.

La salma di Davide Astori è arrivata a Coverciano, accompagnata da uno dei fratelli maggiori, Marco. Nella grande palestra è stata allestita la camera ardente che aprirà alle 16,30 fino alle 22,30: intanto all’interno del centro tecnico federale si trovano già la compagna del capitano viola, Francesca Fioretti, i genitori Renato e Anna e l’altro fratello di Astori, Bruno.

Arrivati anche il dg Corvino e il presidente esecutivo Cognigni insieme al cappellano della Fiorentina e della Nazionale don Massimiliano Gabbricci, il tecnico Pioli (che ha annullato l’allenamento pomeridiano) e diversi giocatori fra i quali Sportiello, l’ultimo ad aver visto in vista Davide, Saponara e Veretout. All’esterno di Coverciano, che eccezionalmente aprirà tutti e tre i cancelli, si sono radunati già molti tifosi. Ad attendere l’apertura dei cancelli anche il padre di Federico Bernardeschi, Alberto.

“Non è stato facile lavorare in questi giorni” dopo la morte di Davide Astori, che ha scioccato l’ambiente del Milan, come ha raccontato Rino Gattuso, ricordando il capitano della Fiorentina come “un ragazzo impeccabile, già maturo a 16 anni”.

“Domenica la squadra era molto scossa. La tristezza è rimasta, anziché musica negli spogliatoi c’era grande silenzio in questi giorni, ma in allenamento non è cambiato nulla. Perdiamo un grandissimo uomo, un ragazzo di un’umiltà incredibile – ha ricordato l’allenatore rossonero -.

L’ho conosciuto quando era alle giovanili del Milan, aveva 16 anni: spesso mi chiedeva il permesso di usare la palestra, ma dopo due tre volte gli ho dato una pacca e gli ho spiegato che non serviva, che Milanello era casa sua”. Per Gattuso, Astori “deve essere un esempio per i giovani. Ultimamente ci lamentiamo che fanno come gli pare, invece lui era impeccabile.

Era già vecchio, maturo a 16 anni. Questo era Davide Astori. Speriamo di non dimenticarlo”. Al fianco dell’allenatore rossonero, Giacomo Bonaventura ha voluto mandare le proprie “condoglianze alla famiglia, agli amici, ai cari di Davide. Siamo ancora scioccati, Davide ci mancherà, era benvoluto da tutti, sempre con il sorriso, sempre positivo, cercheremo di andare avanti anche per lui”.

“Astori? Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani. Ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano. Una brutta botta, una cosa incredibile, siamo vicini alla famiglia in questo momento molto triste. Davide lo conoscevo bene, come persona era sempre disponibile, umile, a modo e per bene. Questa cosa ci ha toccato davvero nel profondo”. Lo dice l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che domani a causa del match di Europa League contro la Dinamo Kiev, non potrà partecipare ai funerali del capitano della Fiorentina.