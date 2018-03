Astori: Comune di Firenze gli intitola centro sportivo

Si tratta dei campi di allenamento abitualmente usati dalla Fiorentina presso lo stadio e definiti finora in modo affettivo dai tifosi ‘i campini’.

Sarà intitolato a Davide Astori il centro sportivo a fianco dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo ha deciso la giunta comunale stabilendo che l’impianto si chiamerà ‘Centro sportivo Davide Astori’. Si tratta dei campi di allenamento abitualmente usati dalla Fiorentina presso lo stadio e definiti finora in modo affettivo dai tifosi ‘i campini’. L’intitolazione al capitano della Fiorentina morto a 31 anni durante la trasferta di Udine ha ricevuto il via libera alla proposta presentata dall’assessore allo sport Andrea Vannucci. “Una scelta condivisa con la società viola e la famiglia di Davide – ha detto Vannucci – che scrive il nome di Astori sui campini della Fiorentina come già è scritto nel cuore di tutti i fiorentini”.