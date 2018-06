Arriva al Parco di Villa Bottini a Lucca il primo festival della Fiaba

Il prossimo finesettimana lo splendido parco di Villa Bottini, nel centro storico di Lucca, ospiterà la prima edizione del Festival della Fiaba.

L’evento è dedicato ai bambini di ogni età ed è organizzato dall’associazione Giardini del Futuro con il patrocinio del Comune di Lucca nell’ambito del progetto Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa al quale aderiscono 27 partner tra comuni e associazioni della lucchesia.

L’obiettivo del Festival è quello di promuovere la fiaba in genitori e bambini come mezzo per rispettare la natura. L’iniziativa avrà inizio alle 10.30 di sabato 9 giugno con i saluti istituzionali saluti del sindaco Alessandro Tambellini seguiti dalla conferenza “Raccontami una storia…Il ruolo della fiaba come strumento di crescita”. Esperte di storie tradizionali locali analizzeranno il ruolo della fiaba. Interverranno Gianna Ardy Bassi su “Filo diretto con l’inconscio del bambino. La fiaba come strumento di crescita e fiducia in sé” e di Elisabetta Nannizzi sul tema “L’importanza della narrazione: storie, miti e leggende come scoperta del sé”.

Nel corso delle due giornate sarà possibile ascoltare storie nei momenti dedicati al Racconta Storie e alle Letture animate; partecipare a laboratori d’emozione, di scoperta, artistici e creativi per le famiglie; assistere a spettacoli teatrali e incontrare uno dei personaggi che animeranno il parco, i Karacongioli, La Marcolfa e le sue Erbe Miracolose, nonché la Mademoiselle Carillon. Dopo la conferenza di apertura di sabato, dalle 11.30 partiranno i diversi laboratori che si ripeteranno anche la domenica: “Bombe di semi” con Elisa Garrido, un appuntamento destinato al pubblico di tutte le età; “IllustraLibro” con Simona Bellanti, per i partecipanti dai 3 anni in su; “Le impronte del camaleonte”, un laboratorio per le famiglie a cura di T.E.A. Teatro Educativa Animazione. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito.

Con il progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa” comuni e associazioni della piana cercano di dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell’impresa sociale “Con i bambini”, impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

In caso di pioggia tutti gli eventi si terranno nelle sale interne. Il programma completo su: percorsiconibambini.it/luccain e sulla pagina facebook @luccaconibambini.