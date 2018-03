Arresto in parrocchia, striscione Forza Nuova contro prete

“Droga, nigeriani e Biancalani la rovina dei giovani italiani. Chiudere Vicofaro”, così lo striscione. Leonardo Cabras, coordinatore di Forza Nuova: la parrocchia “da luogo di pace sta diventando un concentrato di pericolosità”.

“Droga, nigeriani e Biancalani la rovina dei giovani italiani. Chiudere Vicofaro”. Lo si legge su uno striscione appeso nella notte da Forza Nuova nelle vicinanze della chiesa di Vicofaro a Pistoia dove il parroco don Massimo Biancalani gestisce una struttura di accoglienza per migranti. “Uno striscione, solo apparentemente ironico, collocato in via S. Maria Maggiore”, spiega in una nota Leonardo Cabras, coordinatore di Forza Nuova per il Centro Italia.

La parrocchia “da luogo di pace sta diventando un concentrato di pericolosità ed una sorta di centro sociale anarchico sul quale vogliamo attirare l’attenzione affinché venga interrotta la sequenza di attività illecite che vi vengono svolte”, afferma Cabras anche alludendo all’arresto per droga, avvenuto nei giorni scorsi, di uno spacciatore nigeriano ospite nella struttura parrocchiale dedicata ai profughi. Secondo Forza Nuova, “non esiste alcuna giustificazione a ciò che vi accade, tantomeno con ipocrite motivazioni culturali, ma è evidente che il Biancalani altro non è che un provocatore fiancheggiatore del caos e dell’illegalità finanziato con i soldi pubblici destinati all’accoglienza e che più propriamente vorremmo vedere impiegati a favore dei nostri tanti connazionali in difficoltà”. Forza Nuova annuncia una manifestazione di protesta per il prossimo 21 aprile, data in cui è annunciata dallo stesso don Biancalani la presenza a Vicofaro dell’ex presidente della Camera, Laura Boldrini.