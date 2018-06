Armati di pistola rapinano ufficio postale a Reggello (FI)

In provincia di Firenze, due uomini, armati di pistola e col volto coperto da casco integrale, hanno minacciato il personale facendosi consegnare il denaro disponibile allo sportello, poco più di 500 euro, poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Nessuna persona è rimasta ferita.

Nel frattempo a Sesto Fiorentino (Fi) hanno rubato capi di abbigliamento per 50mila euro in due negozi , ma i malviventi, una volta intercettati dalle volanti della polizia, sono fuggiti a piedi abbandonando l’auto col bottino.

L’episodio è accaduto la notte scorsa. La vettura sulla quale stavano fuggendo, e un’altra usata come ariete per sfondare la porta di uno degli esercizi, sono risultate rubate poco prima in un concessionario di via Empoli, a Firenze. Una terza vettura rubata non è stata trovata.

I negozi colpiti dai furti sono un’azienda di via delle Robinie, da dove sono stati presi capi per un valore di 40mila euro ed uno showroom in via dei Colatori, da dove è stato portato via abbigliamento per bambini per circa 10mila euro.

La refurtiva è stata tutta trovata a bordo della vettura, un grosso fuoristrada, usata per la fuga dai malviventi. A dare l’allarme alla polizia sono stati alcuni residenti della zona di via delle Robinie, allarmati dal rumore di vetri infranti.