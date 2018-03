Argentario: avvistato branco lupi

Un branco composto da tre a sette esemplari è stato avvistato nella Duna di Feniglia, la striscia di terra che unisce la terraferma, da Ansedonia (Grosseto), con l’Argentario.

La scoperta è stata fatta nel corso del progetto Medwolf che si propone la realizzazione di una mappa della distribuzione dei lupi nella provincia di Grosseto e anche il monitoraggio approfondito nella riserva statale di Feniglia, area disabitata e densa di macchia mediterranea tra il mare e la laguna di Orbetello. I lupi sono stati avvistati nei giorni scorsi vicino alla strada. “Dalla primavera del 2017, in seguito ai primi segnali di presenza del lupo – spiegano i carabinieri forestali del Reparto per la Biodiversità di Follonica – sono stati raccolti dati attraverso video-foto-trappolamento, raccolta di escrementi per l’analisi genetica e indagini sonore con la tecnica del ‘wolf-bowling’, in grado di fornire informazioni sulla presenza e successo riproduttivo del predatore”.

Attraverso queste attività è stato avvistato il branco alla Feniglia e per sabato 24 marzo è prevista un’escursione naturalistica in Feniglia sulle tracce del lupo. L’iniziativa è organizzata dai carabinieri forestali di Follonica, gestori della riserva, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Orbetello. Inoltre, ricercatori, esperti e gestori dell’area protetta “saranno a disposizione per illustrare le caratteristiche della specie e gli aspetti principali del comportamento di questo grande predatore dotato di capacità di adattamento e di una struttura sociale complessa ed efficace”.