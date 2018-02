Arezzo: si apre buca in strada, bus bloccato

Una profonda buca si e’ aperta nella centrale piazza Guido Monaco ad Arezzo proprio alle fermate degli autobus più frequentate, pullman bloccato.

È accaduto intorno alle 20 di ieri sera. Improvvisamente si è aperto un profondo buco

nell’asfalto in corrispondenza di una tubatura sotterranea, il pullman che si trovava sopra ( senza passeggeri) è rimasto bloccato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale. I pompieri si sono subito messi al lavoro per imbracare il pullman davanti ai passanti.L’episodio ha trasformato la circolazione: in particolare durante tutto l’intervento è stata trasformata via Petrarca in una strada a senso unico in uscita invece che in entrata con conseguenti ripercussioni sul traffico. Da oggi partiranno le indagini per capire la causa del cedimento e avviare il ripristino. Non è escluso che possano aver contribuito anche le forti piogge di queste ore.