Infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Vitiano nel comune di Arezzo.

Poco dopo le 10 un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da un ponteggio. Il muratore, un 64enne di Cortona (Arezzo), dopo la caduta ha riportato traumi facciale e cranico.

Per i soccorsi è stato allertato l’elisoccorso Pegaso e il 118 ha prestato le prime cure sul posto. Poi il trasferimento verso il Cto di Careggi, a Firenze. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.