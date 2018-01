Non vedenti, Firenze: presentata app che aiuta a muoversi in città

Si chiama ‘Occhio della città intelligente’ ed è una nuova app che consente a ciechi e persone con ridotta capacità visiva di muoversi autonomamente nelle aree urbane, sia a piedi che con i mezzi pubblici.

E’ stata sviluppata dall’Università di Firenze, in collaborazione con i

Lions club. La app studia ed elabora il percorso migliore per il non vedente in modo da aiutarlo a raggiungere una determinata località, oltre a fornire la localizzazione dell’utente

all’interno dell’area cittadina, la condivisione della propria posizione con una selezione dei propri contatti e l’accesso a informazioni sull’ambiente circostante, come l’indicazione delle

fermate degli autobus, dei taxi, ma anche di punti wi-fi, di uffici o strutture sanitarie.

Gratuita e disponibile per i sistemi operativi Android e Ios, l’applicazione risponde alle

esigenze degli ipovedenti ma è utilizzabile anche dai non vedenti, che possono gestirla attraverso i comandi vocali e il touch screen, sfruttando i settaggi di accessibilità previsti

dai normali smartphone. L’applicazione è stata presentata oggi presso il complesso delle Murate dal rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei, dall’assessore regionale alla salute

Stefania Saccardi, da Sandra Zecchi, delegata al coordinamento delle attività svolte dal centro studi per le problematiche della Disabilità (Cespd) dell’Università di Firenze, dal

presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e Antonio Quatraro e da rappresentanti dei Lions Club.