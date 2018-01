Antonio Natali parlerà del libro “Firenze 1517. L’apocalisse e i Pittori”

Al via la seconda parte del ciclo di incontri “Il Silenzio delle Opere. Letture Di Pensieri”: martedì 30 gennaio, alle ore 17.30, al Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, Antonio Natali parlerà di “Firenze 1517. L’Apocalisse e i pittori”.

Il ciclo di incontri proseguità il 13 febbraio con Carlo Falciani e il Pontormo, manierismo, eresia: un’equazione di oggi; il 27 febbraio sarà la volta di Tommaso Mozzati con La predica del Battista di Giovanfrancesco Rustici; il 13 marzo Claudio Pizzorusso con Herman de Vriese la religione della natura; il 27 marzo Timothy Verdon con Confessio laudis: La Pietà di Michelangelo all’Opera del Duomo; il 17 aprile Giovanni Serafini con Carlo Dolci: devoto e naturalista. Infine l’ultimo appuntamento, l’8 maggio 2018, con Sergio Givone e Verso l’infinito. Il Wanderer di Caspar David Friedrich.

Il ciclo “Il Silenzio delle Opere. Letture Di Pensieri” ha come tema centrale l’arte e il pensiero, in un’ottica di (ri)scoperta della trama sottesa a un’opera per favorire la piena comprensione di quest’ultima. Quella che lo stesso Natali indica come: “Un’urgenza storica e critica: i dipinti, che in passato erano posti sugli altari, enunciavano nozioni teologiche e raccontavano storie destinate alla devozione e all’educazione del popolo di Dio. Ignorare i messaggi che essi seguitano a proporre significa ammutolirli per sempre. Da qui la scelta di offrirne esegesi iconologiche, che ne aiutino la lettura.” Un percorso che partendo da Leonardo da Vinci si concluderà con Caspar David Friedrich e abbraccerà più secoli, dal Rinascimento fiorentino fino al contemporaneo con Herman de Vries, per un totale di undici appuntamenti presentati da nove relatori.