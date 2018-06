Antirazzismo: per Nogarin appello Rossi-Nardella “infirmabile”

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5S): “Si tratta di un appello alla mobilitazione di piazza contro il governo”.

“Il manifesto Rossi-Nardella è semplicemente infirmabile. Non si tratta infatti di un invito a promuovere politiche attive per contrastare e sconfiggere il razzismo, ma di un appello alla mobilitazione di piazza contro il governo”. Lo afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin (M5S), in risposta all’appello contro il rischio razzismo lanciato dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un post sul suo profilo Facebook dal titolo “Alla propaganda non si risponde con la propaganda”.

Per mercoledì prossimo a Firenze Rossi e Nardella hanno promosso anche una manifestazione in piazza Ognissanti. “Io sono e sarò sempre un sostenitore della necessità di lavorare per una miglior gestione del fenomeno migratorio e per la promozione di interventi volti all’integrazione, ma questo non significa marciare contro l’esecutivo”.

“Alla propaganda non si può rispondere con altrettanta propaganda e mi stupisce vedere figure istituzionali che, invece di occuparsi di politica e affrontare i problemi concreti, preferiscono soffiare sul fuoco della polemica, esasperando animi e cittadini – conclude Nogarin – A questo gioco io non ci sto”.