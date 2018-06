Antirazzismo, crescono le adesioni per la manifestazione di Firenze

Crescono di ora in ora le adesioni di istituzioni, associazioni e cittadini alla manifestazione in programma per domani a Firenze nata dall’appello Insieme contro il razzismo promosso dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi e dal Sindaco Dario Nardella e rivolto al presidente delle Repubblica e al mondo dell’informazione a difesa dei diritti umani e democratici. L’appuntamento è per le 18 in piazza Ognissanti dove si alterneranno testimonianze, interventi e musica. E’ possibile aderire scrivendo a [email protected] com.

“Diremo no al razzismo e si alla legalità, perché una comunità che vive in pace secondo le regole è una comunità che non ha bisogno di usare messaggi e strumenti di violenza intolleranza e razzismo”. Ha detto oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella, invitando alla manifestazione di domani.

“Lo facciamo – ha aggiunto – perchè siamo preoccupati di messaggi che nel linguaggio politico da alcune parti vengono usati, e spingono alcuni cittadini allo scontro,

all’intolleranza, quando invece i problemi dell’immigrazione sono veri, esistono, vanno gestiti e governati come noi cerchiamo di fare con grande onestà e con grande impegno a

Firenze, non è con il linguaggio dell’odio e del razzismo che si risolvono problemi che esistono, così si prendono solo in giro i cittadini”. Firenze, ha concluso, “è una città accogliente ma è anche una città che ha ben chiaro che solo con il rispetto delle

regole, con la legalità, l’accoglienza può funzionare”

Controradio in diretta dal palco e da piazza Ognissanti domani dalle 18.00 su Controradio Firenze, www.controradio.it e in Fm (93.6-98.9 mhz).

Presenterà la manifestazione Chiara Brilli, interviste dalla piazza a cura di Raffaele Palumbo.