Anno giudiziario: aumentano i reati

Firenze, la conferenza distrettuale tra uffici requirenti e giudicanti di primo e secondo grado nel distretto sta conducendo uno studio attento che mette in evidenza un netto aumento percentuale dei reati.

Lo riporta il presidente della corte di appello Margherita Cassano nella sua relazione letta all’inaugurazione dell’Anno giudiziario.

“Lo studio – ha detto – mette in evidenza un +19,7% di delitti contro la vita e contro l’incolumità individuale; +30,6% i delitti contro il patrimonio mediante violenza a cose o persone; +31,8% delitti in materia di stupefacenti; +30,6% reati contro il patrimonio mediante frode; +29,5% delitti contro la libertà individuale (violenze sessuali e reati ex art. 609 ter e quater del codice penale); +41,7% reati contro la famiglia”.

Lo stesso studio, fa rilevare sempre Margherita Cassano, riporta che “sono in costante aumento gli affari penali: presso la corte di appello i processi penali sono aumentati del 24,3% e nel settore di competenza della corte di assise si è registrato un aumento complessivo del 46,7% tanto più significativo laddove si consideri la tipologia dei reati di particolare allarme sociale di sua competenza”