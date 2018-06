Amministrative in Toscana: “Ripartiamo da zero, aspettiamoci poco di buono”

Lo ha detto Enrico Rossi (LeU), presidente della Regione Toscana, in vista delle elezioni di domenica che vedranno 21 comuni toscani al voto tra cui Pisa, Siena e Massa. Secondo Rossi la sinistra “è assente nel dibattito nazionale, e rischia di esserlo anche in questa regione”.

“Io penso che ripartiamo da zero, e quindi chi riparte da zero può aspettarsi poco di buono,

almeno nella prima fase”. Lo ha detto Enrico Rossi (LeU), presidente della Regione Toscana, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano le sue impressioni in vista delle imminenti

elezioni amministrative.

“Mi auguro – ha detto, in occasione di un briefing con la stampa – che nella Toscana si riesca a conservare le realtà su cui, a mio parere, si è governato e penso si sia governato bene. Certo anche in quelle qualche sofferenza rischierà di venire fuori perché al di là del valore dei sindaci che si sono ricandidati e hanno ben governato, il vento non tira nella

direzione positiva”.

Secondo Rossi la sinistra “è assente nel dibattito nazionale, rischia di essere assente anche in questa regione per le nostre divisioni, per le polemiche, per la sconfitta che abbiamo subito su cui merita che tutti si rifletta ma lo si faccia anche rapidamente. Ho sentito solo un guizzo di opposizione con l’intervento che ieri ha fatto Delrio, un orgoglio, una

rivendicazione anche di una storia politica”.