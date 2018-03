Amministrative: il 10 giugno al voto in 21 comuni toscani 

Si voterà per l’elezione di sindaco e consiglio comunale. Eventuali ballottaggi, previsiti per i comuni oltre i 15mila abitanti, si terranno il 24 Giugno.

Saranno 21 i comuni toscani dove si andrà al voto il 10 giugno, così come fissato dal ministero dell’Interno, per eleggere sindaco e consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio (per i comuni oltre i 15mila abitanti) per l’elezione del sindaco si terrà il 24 giugno. Si tratta del 7,7% del totale dei comuni toscani, che sono 274. Dei 21 comuni al voto, 6 sono sopra i 15mila abitanti (di cui 3 capoluoghi di provincia), 21 sotto.

Si voterà, spiega da Anci, a Massa, Pisa e Siena (capoluoghi), a Campi Bisenzio, Pescia e Pietrasanta (sopra i 15mila abitanti), e poi a Capolona, Caprese Michelangelo e Laterina in provincia di Arezzo, Impruneta e Marradi nel Fiorentino, Gavorrano, Magliano, Semproniano e Monte Argentario in provincia di Grosseto, Capraia, e Rio all’Elba nel Livornese, Ponte Buggianese in provincia di Pistoia, Poggio a Caiano nel Pratese, Montecatini Val di Cecina e S.Maria a Monte nel Pisano. Saranno le prime elezioni per Laterina Pergine Valdarno e Rio, istituiti nel 2018 dopo le fusioni.