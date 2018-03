Amici della Musica Firenze presenta: Belcea Quartet

Lunedì 26 marzo al Niccolini di Firenze alle 21 il Belcea Quartet, martedì 27 marzo al Teatro del Maggio Fiorentino Radu Lupu tra i maggiori interpreti pianistici dei grandi classici romantici

Quello che scrive il Belcea Quartet nell’introduzione alla sua registrazione dei Quartetti di Beethoven – «superare i propri limiti e arrivare alla conoscenza nella ricerca costante della verità» – può essere descritto come il credo artistico dell’ensemble, le cui diverse radici culturali lo rendono aperto, dinamico e libero nell’espressione. Fondato al Royal College of Music di Londra nel 1994, il Belcea risiede in Gran Bretagna, ma la violinista rumena Corina Belcea e il violista polacco Krzysztof Chorzelski, i due fondatori, vi trasmettono la tradizione musicale dei paesi d’origine, che si allarga ai colleghi francesi Axel Schacher (violino) e Antoine Lederlin (violoncello), e accoglie l’esperienza dei loro mentori, i Quartetti Alban Berg e Amadeus. L’ensemble fonde le diverse influenze in un linguaggio musicale omogeneo.

HAYDN: Quartetto in re maggiore op. 20 n. 4 “Sonnenquartette”

LIGETI: Quartetto n. 1 “Métamorphoses nocturnes”

DVOŘÁK: Quartetto in fa maggiore op. 96 “Americano”

QUARTETTO BELCEA:

Corina Belcea – Axel Schacher, violini

Krzysztof Chorzelski, viola

Antoine Lederlin, violoncello

Martedì 27 marzo Radu Lupu. Al Teatro del Maggio Fiorentino alle ore 20.00

Radu Lupu è tra i maggiori interpreti pianistici dei grandi classici romantici come Franz Schubert, cui questo concerto è dedicato. I Sei momenti musicali che aprono la serata sono tra i brani maggiormente eseguiti di Franz Schubert, e la Sonata n.16 in la minore, composta nel 1823 e pubblicata postuma, è ritenuta una delle sue principali composizioni pianistiche. La sonata per pianoforte n. 22, la più lunga composta da Schubert, chiude il concerto. Dedicata al pianista Johann Nepomuk Hummel, presenta motivi sereni, non cupi, anche nelle parti più movimentate e struggenti come l’Andantino, una delle pagine più belle composte da Schubert.

SCHUBERT: Momenti Musicali op. 94 D 780.

SCHUBERT: Sonata in la minore op. 143 D 784.

SCHUBERT: Sonata in la maggiore D 959.