Allerta vento: ramo caduto ferisce donna all’Elba, interrotti collegamenti per traghetti

Una donna è rimasta lievemente ferita per la caduta di un ramo di pino che ha sfondato il parabrezza dell’auto che stava guidando: è accaduto questa mattina sulla strada di San Giovanni nel comune di Portoferraio (Livorno), all’isola d’Elba.

Il ramo si è staccato a causa del vento forte. La donna è stata liberata dai vigili del fuoco di Portoferraio. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha portato l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale di Portoferraio, dove è stata medicata per lievi escoriazioni al volto, oltre al grosso spavento. A seguito dell’ondata di maltempo in Toscana, caratterizzata dal forte vento, sono stati centinaia da ieri sera gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, soprattutto per rami e alberi pericolanti, anche nelle province di Pisa e di Siena. Soltanto all’isola d’Elba sono stati effettuati una trentina di soccorsi.

Interrotti i collegamenti con le isole minori a causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese, e nella città si sono registrati 26 interventi dei vigili del fuoco. A causa del forte vento stanotte lo Star Kinn, un cargo porta cellulosa ormeggiato all’alto fondale ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come segnalano dall’Avvisatore marittimo, è stata di 65 nodi, circa 120 km/h alle 6.10 di stamani. Sospeso anche il collegamento con Capraia, la corsa di stamani del Liburna è stata posticipata alle 16, sempre che le condizioni lo permettano, mentre in arrivo a Livorno sono previsti in mattinata dalla Sardegna il Moby Wonder e lo Zeus Palace.

Da stamani alle 5 come confermano dalla capitaneria di Portoferraio, sono stati interrotti i collegamenti dei traghetti anche con l’isola d’Elba. Gli interventi dei vigili del fuoco al momento sono concentrati nel centro a Livorno, con disagi alla circolazione per la chiusura al traffico di un tratto del viale Italia, e sull’Isola d’Elba. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rami o alberi pericolanti e una ventina in attesa.

Forte vento anche su tutto il territorio Aretino, in particolare in Valdarno dove, a Casabaldo nel comune di Montevarchi, il vento ha sradicato tre piante. Sul posto sono all’opera tecnici e operai del comune per la rimozione delle stesse. Il comune di Montevarchi ha invitato tutti gli automobilisti a fare attenzione nel percorrere le strade per il vento forte che proseguirà per tutta la giornata.