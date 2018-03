Albero sradicato cade in strada a Campo di Marte

Un albero è caduto in strada ieri a Firenze, provocando fortunatamente solo una lieve ferita di striscio alla testa di un passante.

E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 21 in piazza Fardella, in zona Campo di Marte. Un pino è caduto su due auto, invadendo completamente la strada. I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto per rimuovere l’albero e liberare la strada.

Il pino si sarebbe sradicato completamente e dalle prime osservazioni, secondo il dottore forestale Alberto Biffoli intervistato da Il Corriere fiorentino, “sarebbe visibile del micelio fungino bianco tipico delle carie fungine che colpiscono le radici” e che sarebbe non rilevabili dalle analisi.