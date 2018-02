Alain Danielou: il labirinto di una vita. Al cinema Odeon a Firenze

Un evento speciale al cinema Odeon di Firenze: lo splendido documentario “Alain Danielou: il labirinto di una vita”, su uno dei più grandi esploratori della cultura e della musica indiana. Martedì 27 febbraio alle ore 21.00

Martedì 27 Febbraio (ore 21.00) un importante evento speciale al Cinema Odeon di Firenze, che presenta il bellissimo film documentario ALAIN DANIELOU: IL LABIRINTO DI UNA VITA. Si tratta di un viaggio musicale, esistenziale e spirituale, quello di Alain Danielou che nel 1932, per sfuggire a un Occidente che gli sta stretto, con il suo compagno fotografo Raymond Burnier lascia la Bretagna per intraprendere un percorso di scoperta che lo porterà sulle rive del Gange. A Varanasi, nel palazzo di Rewa, vivrà 15 anni studiando il sanscrito, i testi vedici, la filosofia, la musica e la danza indiane, alla ricerca di un’armonia fra natura e spirito che il continente in cui è nato sembra aver dimenticato. Nella casa sul fiume riceverà visite di personalità indiane e occidentali: Jawaharlal Nehru, Jean Renoir (durante le riprese di The River), Cecil Beaton, Eleanor Roosvelt, Roberto Rossellini. Un film intimo, esotico, perturbante eppure familiare, che segue la complessa e fascinosa trama di una vita ma, come un labirinto, costruisce un’esplorazione più profonda dell’esistenza, destinata a riportarci al centro di noi stessi.

Un materiale denso e ricchissimo di interventi, dalla nipote all’ultimo compagno di vita, ai collaboratori, a danzatori e musicisti indiani, a studiosi di etno-musicologia, cinquantasei persone in tutto, raccontano l’uomo unico e di genio. Il flusso narrativo è travolgente, le foto, le statue erotiche dei templi indù, il Gange, l’umanità speciale, il senso di un tempo che non c’è più, la magia delle prime volte, tutto questo coinvolge lo spettatore in prima persona, in un’immersione da capogiro nel labirinto di una vita (titolo dell’autobiografia di Alain Daniélou). Il materiale in HD è arricchito dalle preziose foto di archivio della Fondazione FIND, circa 9.000 fotografie originali, scattate in India tra il 1935 e il 1955 da Alain Daniélou e Raymond Burnier. Daniélou e Burnier, percorrendo l’India alla guida di un roulotte, la prima a sbarcare nel sub-continente, sono stati i primi occidentali a fotografare i templi indiani quasi sconosciuti in Occidente all’epoca. Queste fotografie sono state poi presentate nelle più grandi esposizioni internazionali a Parigi (1948), Roma (1949) e New York (Metropolitan Museum, 1949).

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze

Biglietto: euro 8.50

Tel. 055-214068

www.odeonfirenze.com