Al via il Giugno Pisano 2018

Al via una nuova edizione del Giugno Pisano, la storica manifestazione della celebre Luminara, il Palio e il Gioco del Ponte, che il 30 giugno chiuderà la manifestazione.

Anche quest’anno il Giugno Pisano offrirà molte occasioni per vivere la città con una serie di eventi distribuiti per tutto il mese e oltre. Il programma degli eventi principali si è aperto il fine settimana scorso con il festival Danteprima e continua per tutto il mese con gli appuntamenti in piazza dei Cavalieri: ‘Marionette, Storie e Cavalieri’rassegna di teatro di figura dedicata a grandi e piccoli, gli incontri di arte e scienza, il concerto organizzato da Metarock con Lorenzo Marianelli, Bernardo Sommani e Bonsai Bonsai, il Pisa Concert Band Festival rassegna delle filarmoniche toscane, Nico Gori 10tet per Pisa jazz e il Pisa Folk Festival. In programma anche la lirica con la Cavalleria Rusticana, il festival del teatro accademico itinerante organizzato dalla Scuola Normale e il teatro comico con il festival Utopia del buon gusto che ha scelto di inaugurare proprio a Pisa la sua XXI edizione con uno spettacolo celebrativo.

E poi le grandi mostre, a partire dalla doppia installazione di Michelangelo Pistoletto alla Chiesa della Spinsa e in Sala Baleari, continuando con ‘Il viaggio di Marco Polo nelle fotografie di Michael Yamashita’ a Palazzo Blu, che si affianca alla mostra dell’illustratore Lorenzo Mattotti. E poi la mostra su ‘Pisa città della ceramica’ che si sviluppa in quattro sedi con il cuore al centro SMS sulle Piagge, per finire con le tre esposizioni al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi: le foto di Robert Doisneau ‘ Pescatore d’immagini’, ‘Navigare tra i segni’ con le incisioni tra Sardegna e Toscana e ‘Dantesca’: motivi e suggestioni legati al sommo poeta nella grafica contemporanea

Insieme a questi grandi appuntamenti, come tutti gli anni il Giugno Pisano è un insieme di iniziative organizzate dalle tante associazioni culturali pisane che contribuiscono in maniera determinante a rendere la città viva. Tutte gli eventi sono visibili sul sito www.pisaeventi.