Al Tender:Club arrivano i live di Claver Gold e Coma_Cose

Per la rassegna Flowers al Tender Club di Firenze venerdì 16 in programma il rap d’autore di Claver Gold con il suo ultimo album Requiem, sabato 17 è il turno di Coma_Cose, il duo che sta stregando il pubblico con la sua musica tra rap, elettronica e rimandi ai classici italiani.

Un weekend da non perdere quello del Tender:Club che, questo fine settimana, vedrà salire sul palco due tra i live più interessanti della scena rap contemporanea. Si parte venerdì 16 con Claver Gold, al secolo Daycol Orsini, che con il suo ultimo album Requiem dimostra che si può fare questa musica ad un livello altissimo, anche senza rincorrere le ultime tendenze.

Testi riflessivi, densi di citazioni e riferimenti, su melodie che ammiccano all’hip hop più classico. Il disco di Claver si muove tra i ricordi del passato: dalle amicizie perse alle relazioni sentimentali finite male. E si sofferma su due poli opposti: da un lato il ricordo che è impossibile cancellare e dall’altro la perdita della memoria. Requiem è il manifesto di un rap colto che si contrappone a quello glamour, un progetto che anche attraverso le collaborazioni (da Davide Shorty a E-Green, da Lord Bean a Ghemon e Rancore) afferma con forza quella voglia di andare controcorrente che è l’essenza stessa del disco.

Sabato 17 arrivano i Coma_Cose, un gruppo che sta facendo parlare molto di sé, nato dall’incontro di Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, precedentemente noto come Edipo,e Francesca alias California, originaria di Pordenone, una dj attiva nella scena techno, rave e drum & bass. Questo duo, ha suscitato l’interesse dell’etichetta indipendente Asian Fake con la quale ha pubblicato lo scorso ottobre il primo ep dal titolo “Inverno Ticinese”.

Cosa vuol dire “Coma Cose”? In una recente intervista affermano che il “coma” è una provocazione, riferito ad un momento storico in cui, sempre secondo loro, è arrivato il momento di aprire gli occhi, di svegliarsi. “Cose”, invece, non vuol dire nulla: l’hanno messo accanto a “Coma” perché, secondo loro, ci stava bene. La loro musica suona come “gli ingressi dei palazzi di Milano di notte”, nelle loro canzoni, infatti, raccontano com’è la vita milanese (citando spesso luoghi di Milano, come rosticcerie e posti simbolo della movida – ma anche trasporti pubblici come il tram 14 direzione Lorenteggio): “Poi ti ho portata sul Naviglio / con in mano un bicchiere di sale / e l’ho buttato in acqua come a dirti / vedi non ho niente, però ti regalo il mare”, rappa lui in “Deserto”. Della loro musica, infatti, dicono che è “attitudine urbana” e che “suona come ‘gli ingressi dei palazzi di Milano di notte’, Laura Palmer o giù di lì”. “Inverno ticinese” è uscito lo scorso 13 ottobre: è un EP che contiene appena tre pezzi in cui i Coma Cose mischiano generi e stili, dal rap all’elettronica, passando per il cantautorato. I pezzi sono prodotti dal duo di producers Mamakass (Fred De Palma, Andrea Nardinocchi, Dargen D’Amico).“

Informazioni

Tender:club

Via Alamanni, 4 – Firenze – ore 21.00

www.facebook.com/tenderclub

Ingresso riservato a soci – costo tessera 2€

Costo ingresso evento 13€