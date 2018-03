Agricoltura: in 10 anni raddoppiate aziende biodinamiche

Sono 400 le realtà certificate per un’estensione che sfiora i 12mila ettari (dato 2017), ma considerando quelle non ancora certificate la stima è di 4.500 aziende per un mercato che raggiunge i 200 milioni di euro di fatturato con esportazioni in Giappone, negli Usa e nei Paesi scandinavi

In dieci anni in Italia sono praticamente raddoppiate le aziende agricole biodinamiche che seguono le tecniche codificate nel 1924 da Rudolf Steiner tra fasi lunari, corna di vacca e soluzioni omeopatiche. Sono 400 le realtà certificate per un’estensione che sfiora i 12mila ettari (dato 2017), ma considerando quelle non ancora certificate la stima è di 4.500 aziende per un mercato che raggiunge i 200 milioni di euro di fatturato con esportazioni in Giappone, negli Usa e nei Paesi scandinavi. Così un’analisi di Coldiretti presentata al convegno ‘Il futuro dell’agricoltura biologica e biodinamica’, in programma oggi alla Fortezza da Basso di Firenze per FirenzeBio, mostra mercato dedicata ai prodotti biologici e biodinamici. Le aziende biodinamiche, spiega ancora la Coldiretti, sono presenti in tutti i comparti, dagli ortaggi all’allevamento, dal florovivaismo al vino al quale si dedicano il 20% del settore. La superficie media è di 30 ettari per azienda, ma ci sono realtà anche più grandi che contano centinaia di ettari. La crescita è determinata dalla sensibilità ecologica che si sta diffondendo tra i cittadini: 6 italiani su 10 nel 2017, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, hanno acquistato almeno qualche volta prodotti bio, segno di una maggiore attenzione all’impatto ambientale dei propri comportamenti. La biodinamica, si spiega ancora, rappresenta una interpretazione delle produzioni agricole centrata sulla sostenibilità dei terreni nell’ambito di un più generale equilibrio del mondo naturale, ma è anche un investimento dal punto di vista ambientale ed economico visto che la resa per ettaro può raggiungere i 10mila euro di valore.

L’agricoltura biodinamica, prosegue Coldiretti, ha sostenitori in ogni continente del pianeta con una stima di quasi 2 milioni di ettari coltivati anche se la maggiore diffusione – conclude la Coldiretti – si registra in Europa ed in particolare in Germania dove si realizza oltre 1/3 della produzione a livello internazionale. “Esiste nel mondo una domanda di sostenibilità alla quale le imprese agricole italiane possono dare una risposta – spiega Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti – e l’Italia, che già ricopre un ruolo da leader nel biologico, cresce da protagonista anche nel biodinamico, un comparto che sta diventando sempre più apprezzato e importante in tutto il mondo”.