Aferpi: trattativa con Jindal è su accordo preliminare

“E’ ripresa questa mattina, dopo che ieri si è protratta dalle 11 alle 23 la trattativa per il passaggio della proprietà di Aferpi da Cevital a Jsw” dove “per la Regione Toscana è presente al tavolo il presidente Rossi, che poco fa mi ha aggiornato dell’evoluzione della vicenda che dovrebbe portare nelle prossime ore, salvo imprevisti, alla firma di un accordo preliminare da convertire in definitivo entro la fine di marzo”.

Lo riferisce su Fb l’ex sindaco di Piombino e consigliere regionale del Pd in Toscana, Gianni Anselmi, che è in contatto diretto col governatore della Toscana, Rossi, mentre è in corso il tavolo per la cessione da Cevital a Jindal del sito dell’acciaio di Piombino Aferpi. “Insieme al ministro Calenda – scrive Anselmi – il presidente della Regione Toscana ha sottoscritto (ovviamente per favorire l’intesa) due documenti aggiuntivi che integreranno l’accordo”.

Nel riportare su Fb i dettagli della trattativa per il passaggio di Aferpi da Cevital a Jindal, l’ex sindaco di Piombino Gianni Anselmi scrive che “nel primo accordo la Regione conferma l’impegno di contribuire con 30 milioni di euro, come previsto nell’Accordo di Programma del 2014, alla modernizzazione ambientale e energetica del ciclo produttivo; Regione e Ministero mettono inoltre sul tavolo ulteriori 15 milioni di euro per migliorare le condizioni di insediamento (l’uso di queste risorse sarà definito in un nuovo Contratto di Sviluppo a valle della presentazione da parte di JSW del piano industriale e finanziario)”.

Invece, “nel secondo documento si chiarisce, come richiesto dalle parti, che Aferpi sarà sollevata dalle obbligazioni assunte con la risoluzione del contratto e che gli obblighi in capo a Jsw saranno definiti in conseguenza del nuovo piano industriale e finanziario”. Anselmi, che è in contatto diretto col presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, conferma che “la trattativa concerne le quote di Cevital in Aferpi, Piombino Logistics e Gsi e implicherà il trasferimento di tutti i lavoratori e dei relativi ammortizzatori sociali”. Anche Anselmi confida che “nel pomeriggio si arrivi alla stipula dell’intesa e che si possa finalmente aprire una nuova fase”.