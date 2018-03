Aeroporti, Firenze: Nardella, ricorsi? In caso correggeremo iter

Oggi, a margine di una iniziativa a Firenze, il sindaco Dario Nardella ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse dei ricorsi al Tar contro l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, annunciati da vari comuni della Piana, tra i quali anche Prato, dicendo che ormai il progetto è una strada imboccata.

Il sindaco fiorentino, riguardo ai ricorsi al Tar annunciati da vari comuni della Piana per l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze, ha detto: “Il progetto della nuova pista dell’aeroporto è ormai una strada imboccata senza ritorno. Qualunque pronuncia, che noi rispetteremo, del giudice amministrativo, può comunque, sulla base delle leggi, essere superata correggendo eventualmente gli atti. Andiamo avanti con determinazione, io confido nella correttezza delle procedure. Ovviamente rispettiamo quelle che saranno le pronunce – ha ribadito Nardella -. Ma è ancora presto per parlarne: ora si va avanti per l’aeroporto e Firenze non si ferma, e soprattutto non ci preoccupiamo di schermaglie che non servono certo a dare fiducia. Al contrario noi vogliamo dare fiducia alle nostre imprese e al nostro territorio”.