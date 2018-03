Acqua: Toscana,proposta legge M5s per riforma sistema idrico 

La proposta prevede la ripubblicizzazione del servizio, l’istituzione di bacini idrografici ottimali al posto dell’Ato unico regionale, il controllo partecipato dei cittadini sugli investimenti e un minimo di 50 litri d’acqua gratuita per ciascun abitante.

La proposta di legge depositata dal gruppo M5s in Consiglio regionale, è il frutto di un percorso partecipativo durato quattro mesi. Il percorso partecipativo, spiega in una nota il presidente del gruppo M5s Giacomo Giannarelli, ha permesso di “ottenere il miglior testo possibile di riforma del servizio idrico toscano, con l’intento di ripubblicizzarlo. Siamo arrivati a una proposta che a diritto è la migliore strada per far rispettare nella nostra regione l’esito referendario del 2011, tradito dal governatore Enrico Rossi”.

Nel testo, aggiunge, “abbiamo accolto l’indicazione del Forum toscano dei movimenti per l’acqua, di un principio restrittivo per individuare il direttore dell’Ait: oltre alla selezione pubblica non deve avere avuto esperienze o collaborazioni con società private che gestiscono servizi pubblici”. “Aspettiamo il Pd e il resto del Consiglio regionale nel dibattito su questa proposta – conclude -, convinti che anche in questo caso la democrazia diretta, quella vera, sia la svolta politica del nostro paese”.