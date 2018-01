Acqua: Ait approva proroga concessione per Nuove Acque 

Valentini (sindaco Siena: c’è una riduzione dell’ aumento tariffario, circa l’1,5% in più durante tutto l’arco del mandato residuo, con un forte potenziamento degli investimenti.

L’assemblea dei sindaci dell’Autorità Idrica Toscana (Ait) ha approvato la proroga di tre anni (dal 2024 al 2027) per la concessione di Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato della zona aretina-senese est.I sindaci hanno ratificato la decisione, presa a maggioranza dalla conferenza territoriale dopo una polemica tra il Comune di Arezzo e altri Comuni del territorio: ora la pratica passa all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) che avrà 90 giorni di tempo per pronunciarsi. “Il principio del rispetto dell’indirizzo di un territorio alla fine ha prevalso – ha affermato il presidente dell’Ait, Bruno Valentini, al termine dell’assemblea – le condizioni che strapperanno i Comuni sono molto interessanti perché c’è una riduzione dell’ aumento tariffario, circa l’1,5% in più durante tutto l’arco del mandato residuo, con un forte potenziamento degli investimenti. A questo punto la discussione si sposta a Aeegsi, però è una discussione che interesserà anche il resto della Toscana, perché tutti gli altri territori si trovano in una situazione analoga”.

Ieri il Forum toscano dei movimenti dell’acqua aveva chiesto di non procedere alla proroga “la concessione di questa proroga è priva di senso di opportunità e di convenienza per gli utenti, oltre che di dubbia legittimità perché non condivisa dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti dei cittadini dei territori interessati”.