Una donna di 36 anni ha accoltellato il padre questa mattina nell’abitazione di famiglia in via San Piero a Quaracchi, nella zona di Brozzi a Firenze.

L’uomo, colpito anche alla gola, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. La 36enne è stato fermata dalla polizia, che sta indagando per ricostruire i motivi del gesto e l’esatta dinamica dei fatti.

(notizia in aggiornamento)