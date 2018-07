Abbandona 2 cani sotto il sole e senza cibo, denunciato

Due cani, un setter e un pastore maremmano, legati con una catena corta, con un bidone di plastica vicino, sotto il sole e senz’acqua, privi di cibo e in completo stato di abbandono.

Questa la situazione trovata dalle guardie zoofile della Lac, intervenute ieri pomeriggio insieme ai carabinieri forestali a Orbetello Scalo (Grosseto). L’intervento, dopo una segnalazione, ha permesso di accertare la presenza dei due cani in violazione delle normative statali e regionali sugli animali.

I due animali sono stati sequestrati e consegnati al centro recupero animali della Lega per l’abolizione della caccia, mentre il detentore degli animali è stato denunciato per maltrattamento. Altre indagini sono in corso per risalire al legittimo proprietario dei cani (in possesso di regolare microchip) che potrebbero portare a ulteriore denuncia per concorso in maltrattamento e abbandono. Alle operazioni ha partecipato anche il medico veterinario della Asl.