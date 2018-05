Tre importanti appuntamenti dell’Orchestra Giovanile Italiana: Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S. Il 2 maggio la proiezione di “Primo Movimento” ore 21.00 Cinema La Compagnia Firenze, il 5 maggio ore 21.00 Teatro Petrarca ad Arezzo, il 6 maggio ore 20.00 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – Firenze

Due palcoscenici danno l’avvio all’attività concertistica 2018 dell’Orchestra Giovanile Italiana, che il 5 maggio (ore 21.00) sarà ospite del Teatro Petrarca di Arezzo, ed il 6 maggio alle ore 20.00 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, insieme al violinista Kolja Blacher nella duplice veste di direttore e solista.

La data aretina è promossa dalla Casa della Musica, a sostegno di Calcit (Comitato Autonomo Lotta Contro I Tumori di Arezzo), mentre per il concerto di Firenze si rinnova l’ospitalità del Festival del Maggio Fiorentino, negli ultimi anni costante e proficua occasione di crescita per gli strumentisti dell’OGI.

La collaborazione degli Amici della Musica di Firenze si è rivelata preziosa per questo progetto concertistico, il cui programma accosta il Divertimento per archi di Bartók, il Concerto in re maggiore op. 77 per violino di Brahms e la Prima Sinfonia di Beethoven.

Intanto il Teatro della Compagnia di Firenze programma per il 2 maggio (ore 21) la proiezione di Primo movimento, il film-documentario sull’OGI realizzato da Francesco Matera e Lorenzo Scoles per R-evolution Film & Television in collaborazione con RAI3.

Le attività dell’Orchestra Giovanile Italiana sono sostenute dal Mibact e dalla Città Metropolitana di Firenze, con il prezioso supporto della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze.

Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusicafiesole.it