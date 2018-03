Idy: consiglio regionale approva contributo per famiglia

Un impegno per la Regione Toscana a stanziare un contributo straordinario alla famiglia di Idy Diene, il senegalese ucciso a Firenze il 5 marzo. Lo chiedono due distinte mozioni approvate oggi dal Consiglio regionale, una presentata da Sì Toscana a sinistra e approvata all’unanimità (senza la partecipazione al voto di Lega e Fdi), l’altra da Fdi votata a maggioranza (con l’astensione del Carroccio).

Il documento di Sì Toscana, presentato dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti, impegna la Regione a esprimere solidarietà alla comunità senegalese toscana e ai familiari di Idy Diene, e a stanziare un contributo di solidarietà alla famiglia per il 2018 e il 2019 già con la prossima variazione di bilancio. L’altra mozione, presentata da Giovanni Donzelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, impegna la Giunta toscana a valutare la possibilità di un contributo di solidarietà per la famiglia di Diene, analogo ad altre misure prese come nei casi dei senegalesi uccisi a Firenze nel 2011 o dei carabinieri feriti Giangrande e Gangale, auspicando l’approvazione di una legge regionale che istituisca un apposito fondo per questi casi e ne stabilisca le condizioni di utilizzo. Il documento è stato emendato nel corso della discussione in aula e i consiglieri della Lega nord si sono astenuti dopo che un emendamento da loro presentato non è stato accolto in pieno