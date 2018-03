Firenze: su sito comune mappa street art

La mappa è online, sul sito del Comune, all’indirizzo https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FEPuXN9g0dXGpm-647bfqD BMWto&ll=43.78178810718298%2C11.24760480000009&z=13; al suo interno sono indicati anche spazi particolari dove ‘graffitare’

Firenze mappa della ‘street art’ in città. Oltre 50 spazi segnalati di creatività urbana, con grandi murales, graffiti e interventi con adesivi, ‘stencil’ e affissioni che caratterizzano ormai da qualche anno le strade della città, oltre ai luoghi scelti Comune dove sarà possibile realizzare nuovi interventi artistici. La mappa è online, sul sito del Comune, all’indirizzo https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FEPuXN9g0dXGpm-647bfqD BMWto&ll=43.78178810718298%2C11.24760480000009&z=13; al suo interno sono indicati anche spazi particolari dove ‘graffitare’, dai negozianti privati che mettono a disposizione i bandoni ai muri lungo la ferrovia, dal retro dei pannelli della tramvia ai muri di alcuni istituti scolastici, dai piloni del viadotto all’Indiano ai muri dei sottopassi delle Cure, del Gignoro e di piazza Alberti. Ma anche percorsi nel parco delle Cascine e l’arredo urbano in piazza Nannotti.

E’ in arrivo anche un nuovo sito (www.firenzestreetart.com) che vuole dare visibilità ulteriore ai luoghi di creatività e produzione della street art fiorentina, integrando il lavoro già fatto dal Comune per fare il punto sull’arte underground a Firenze. Il progetto del sito è realizzato da Fondazione Stensen e Gold, in collaborazione con Graffiti a domicilio, Street Levels Gallery, e con il supporto di TheSign – Comics&ArtsAcademy Firenze.

“I murales aggiungono colore negli angoli della nostra città – hanno dichiarato l’assessore alle politiche giovanili, Andrea Vannucci, e il collaboratore del sindaco per le politiche giovanili, Cosimo Guccione -. Il senso di questa mappa è riconoscere uno spazio in città per le nuove forme di espressione artistica al fine di creare spazi di libera espressione del pensiero”.