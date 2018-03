Astori: Fiorentina porta maglie e rosa bianca a ‘muro pianto’ tifosi

La Fiorentina, dopo avere ritirato insieme al Cagliari la maglia numero 13 che è stata di Astori, sta preparando l’allestimento della camera ardente, domani a Coverciano, e i funerali che si terranno giovedì nella Basilica di Santa Croce.

I compagni di squadra di Davide Astori, insieme all’allenatore Stefano Pioli e al dg Pantaleo Corvino hanno portato due maglie del proprio capitano, scomparso nella notte tra sabato e domenica per un malore improvviso, sui cancelli dello stadio Franchi, che da alcuni giorni si è trasformato in una ‘muraglia’ viola, piena di sciarpe, bandiere, messaggi, striscioni portati dai tifosi.

I giocatori viola, che proprio oggi hanno ripreso ad allenarsi dopo questi giorni di dolore e sgomento, hanno lasciato, a piedi, in un corteo silenzioso, il centro sportivo per recarsi proprio davanti allo stadio, dove è stato innalzato questo ‘muro del pianto’ per ricordare Astori. Qui Badelj e compagni hanno depositato una rosa bianca, una gigantografia del proprio capitano e una sua maglia rossa e un’altra viola.

Il tutto in un clima di silenzio carico di dolore e commozione, interrotto soltanto, alla fine, dagli applausi di qualche tifoso presente. La Fiorentina, dopo avere ritirato insieme al Cagliari la maglia numero 13 che è stata di Astori, sta preparando l’allestimento della camera ardente, domani a Coverciano, e i funerali che si terranno giovedì nella Basilica di Santa Croce.