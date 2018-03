Elezioni, Toscana, alle 19 affluenza del 63,88%

Appello del comune di Firenze: non andate a votare in extremis.

Con i dati di 274 Comuni su 274 in Toscana alle 19 l’affluenza risulta al 63,88%. Lo si legge sul sito del Viminale Eligendo.

“Le nuove procedure di voto, con l’introduzione del tagliando antifrode, stanno rallentando le operazioni elettorali anche a Firenze come in tutta Italia”. Per

questo il Comune “invita i cittadini a non recarsi ai seggi all’ultimo momento e li ringrazia per la pazienza e la collaborazione”. E’ quanto si spiega in una nota da Palazzo

Vecchio. “Grande affluenza, ma senza code, agli uffici anagrafici e a quello elettorale aperti straordinariamente: fino a meta’ pomeriggio sono stati rilasciati oltre 1000 duplicati delle schede elettorali”, conclude l’amministrazione.

In alcuni casi, alla scuola elementare Carducci, le forze dell”ordine hanno

dovuto sistemare delle improvvisate transenne con nastro rosso e bianco per consentire l”attesa (anche più di un”ora) davanti alle porte dei diversi seggi e garantire comunque il passaggio per uscire o raggiungere le altre sezioni. Anche l”alta affluenza sta comunque creando ulteriori attese: in Toscana, alle 12.00 aveva votato il 21,17% degli aventi diritto

Ad Arezzo alle 19 l”affluenza era stata del 64,32%; a Firenze 65,93; a Grosseto 63,06; a Livorno 63,47; a Lucca 61,73; a Massa Carrara 58,91; a Pisa 63,54; Pistoia 61,92; Prato 65,27; Siena 65,55.

Affluenza record alle urne a Prato, secondo il Comune, dove, alle 19, nei 179 seggi del territorio hanno già votato 86.359 elettori, pari al 65,51% degli aventi diritto. Un dato che supera quello registrato alla stessa ora per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, quando furono registrati 85.001 votanti, pari al 64,06% degli aventi

diritto. Alla stessa ora per le politiche del 24 e 25 febbraio 2013, anche se si votava in due giorni, la percentuale dei votanti a Prato era del 55,64%. Per tutta la giornata ci sono state code ai seggi, e sono state numerose le richieste di duplicato della scheda elettorale o di rinnovare il documento d”identità agli uffici comunali.

Numerose le richieste anche a Livorno dove il Comune ha raddoppiato gli sportelli attivi in città, che sono passati da 9 a 18 e che, fino ad ora, hanno rilasciato 3.522 tessere

elettorali.