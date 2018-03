Astori, centinaia di tifosi davanti allo stadio. ADV: sono sconvolto

La Fiorentina, giunta in aereo a Firenze di rientro da Udine, ha raggiunto il centro sportivo dove la squadra si allena durante la settimana, attiguo al ‘Franchi’.

E davanti allo stadio ci sono centinaia di tifosi, con striscioni e sciarpe attaccate ai cancelli dello stadio. Sempre al centro sportivo è già arrivato anche Andrea Della

Valle. Torno allo stadio Franchi e al Centro sportivo della Fiorentina la polizia municipale sta chiudendo gli accessi al viale Maratona e al viale Manfredo Fanti dove alcune centinaia di tifosi stanno continuando ad affluire per un saluto a Davide Astori.

“Sono sconvolto, non riesco ancora a crederci, Davide era un vero capitano, una grande persona, è stato un onore averlo avuto questi 4 anni con noi, non lo dimenticheremo. Lunedì avrebbe dovuto firmare il nuovo contratto che lo avrebbe legato a vita a Firenze e alla Fiorentina. Ora dobbiamo ripartire, sarà dura, stateci tutti vicino”. Lo ha detto il presidente onorario della Fiorentina Andrea Della Valle parlando con i giornalisti al centro sportivo a Firenze, accanto al presidente esecutivo Cognigni e dal dg Corvino.

“Ciao Grande ‘Asto’, era così che ti chiamavo quando ci incontravamo, per una partita che ci vedeva avversari o per un raduno in Nazionale. Un sorriso e un abbraccio di quelli veri, una persona leale, onesta e umile”. Leonardo Bonucci ricorda con un lungo post sui social il

compagno di nazionale morto oggi.

“Quante volte abbiamo riso, scherzato, gioito insieme – continua il difensore del Milan -. Quante chiacchierate a tavola seduti accanto, o lungo il corridoio che a Coverciano porta alle camere, o in campo, e anche in camera. ‘Dai Leo sventagliamela come sai’, era quello che mi ripetevi ogni allenamento durante la tattica. Con quel sorriso che non finiva mai e che faceva capire quanto di buono c’era dentro di Te”.

“Te ne sei andato a giocare lassù e so che lo farai sempre con un grande sorriso – conclude Bonucci -. Quello che ti ha sempre contraddistinto. Sei un grande amico mio. Mancherai”.