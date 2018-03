3 punti alla Viola: Torino-Fiorentina, 1-2

Torino, la Fiorentina di Pioli torna con 3 punti dalla trasferta di Torino contro i granata di Mazzarri.

La Fiorentina, contro il Torino alla prima trasferta dopo la scomparsa di Astori, era andata in vantaggio al 14′ del secondo tempo: Veretout ruba il pallone a centrocampo e trova la strada libera verso la porta e non fallisce.

Il pareggio dei granata al 41′ grazie a una punizione di Ljajic che serve il taglio di Belotti che al volo supera Sportiello.

La vittoria arriva grazie a un rigore per fallo di mano di Ansaldi, in un primo momento non rilevato dall’arbitro Gavillucci ma poi concesso grazie alla Var.

Dagli 11 metri Thereau non fallisce e con un tiro preciso sotto la traversa porta i viola alla vittoria. Nel primo tempo Veretout si era fatto parare un primo penalty, anche in questo caso concesso grazie alla Var che, invece, pochi minuti prima ne aveva annullato un altro assegnato dall’arbitro sempre ai viola.

Alla fine una vittoria meritata e cercata anche se il gioco degli uomini di Pioli non è stato brillante.