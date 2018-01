In 250 alla cena solidale per i lavoratori Tmm

La cena si è svolta a Pisa, è stata organizzata da Cgil. “auspichiamo e sollecitiamo ciascuno di noi si adoperi affinchè la battaglia continui”.

Circa 250 persone l’altra sera hanno preso parte, a Pisa, alla cena di solidarietà per raccogliere fondi da destinare alle famiglie dei lavoratori della Tmm di Pontedera (Pisa), da mesi senza stipendio e che rischiano il definitivo licenziamento per la cessazione dell’attività.

Lo rende noto la Cgil. “Nel ringraziare tutti, anche coloro che non hanno potuto partecipare all’iniziativa e che, comunque, hanno voluto lasciare un contributo alla causa – scrive il sindacato in una nota – e nella speranza che resti alta l’attenzione su questa vicenda, auspichiamo e sollecitiamo ciascuno di noi, per le proprie possibilità e competenze, a continuare ad adoperarsi affinché la giusta battaglia di questi lavoratori possa concludersi con un risultato positivo”.

Alla serata hanno partecipato anche esponenti politici e istituzionali del territorio.