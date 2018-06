2 giugno: corteo davanti base Usa Camp Darby a Pisa

Il mondo del sindacalismo di base e della sinistra radicale e antagonista si dà appuntamento domani davanti alla basilica di San Piero a Grado (Pisa) alle 14.30 per poi effettuare un corteo di 5 chilometri fino a raggiungere i cancelli della base Usa di Camp Darby.

“Il 2 giugno ripudia la guerra e la militarizzazione”. E’ questo lo slogan per protestare contro la base a pisa che è al centro di un piano di rafforzamento infrastrutturale per la movimentazione di armi e munizioni.

“Vogliamo restituire al 2 giugno, festa della Repubblica – spiegano i promotori dell’iniziativa – il suo senso civile inficiato da troppo tempo da parate e dimostrazioni militari. Non ci siamo abituati alla normalità della guerra che è una realtà tremendamente attuale. Niente di rituale ma una questione pratica, ossia la imminente costruzione di una ferrovia a soli scopi militari che collegherà la base americana alla stazione, oggi abbandonata, di Tombolo e da lì proseguire per i principali scali ferroviari italiani, quelli per intenderci che portano alle basi Usa e Nato per il rifornimento di armi destinate alle zone di guerra”.

“Per costruire la ferrovia abbatteranno mille alberi. Il fosso dei Navicelli da tempo è oggetto di lavori tra bonifica, ampliamento e dragaggio. Sono soldi pubblici usati, dicono gli amministratori locali, per rilanciare l’economia – concludono gli organizzatori della manifestazione -, nel frattempo i soli a beneficiarne sono i comandi militari Usa che potranno trasportare le armi alla banchina del porto di Livorno loro riservata per il rifornimento di navi da guerra o addette alla logistica”.