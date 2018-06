15enne scala tabernacolo a Firenze, distrutta base marmo

La base in marmo di un antico tabernacolo nel centro storico di Firenze mandata in frantumi insieme ai capitelli in pietra che la sorreggevano da uno studente gallese, che lo ha scalato per recuperare un oggetto che ci era finito sopra.

L’episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Firenze, all’angolo tra via Cerretani e borgo San Lorenzo, in pieno centro storico. Il giovane, di 15 anni, è stato denunciato per danneggiamento di opere d’arte. Lievemente ferito un suo compagno di classe, colpito alla testa da un frammento del cornicione in pietra del tabernacolo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il 15enne, in gita con la scuola a Firenze, si sarebbe aggrappato al cornicione del tabernacolo per recuperare qualcosa,

probabilmente in paracadute luminoso, un gioco facilmente acquistabile dai venditori di strada che si trovano in centro. La struttura in marmo e pietra però ha ceduto, frantumandosi. Un pezzo ha colpito in testa un compagno di classe, che è stato

portato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova e medicato per lievi escoriazioni. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche agenti della polizia municipale. Il 15enne è stato fermato dai vigili e denunciato. Intorno alle 2,45, compilati

tutti gli atti, è stato riaffidato a uno dei suoi professori. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del tabernacolo danneggiato.